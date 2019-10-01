Ремонт на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге подходит к концу

В Екатеринбурге завершаются ремонтный работы на стадионе «Динамо». На прошлой неделе на обновлённой входной группе поставили девушку с веслом, а сегодня – атлета с мячом.«Металлическое строение выработало свой ресурс — износилось, обветшало и в связи с большим износом имело аварийное состояние. Было принято решение сделать его современным и безопасным»,- рассказывал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Напомним, стадион «Динамо» – памятник конструктивизма, который городские власти собирались внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО.