Сыну свердловского генерала скостили срок

16:26 | 28.10.2019

Свердловский областной суд снизил по совокупности наказаний на один месяц приговор в отношении Арсения Таранова – сына известного генерала в отставке Андрея Таранова. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе облсуда, наказание снижено в связи с неправильным применением уголовного закона первой инстанцией. Таким образом, Арсению Таранову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца.



В остальном приговор оставлен без изменений, в том числе, в отношении подельников Таранова – экс-следователя Верх-Исетского СУ СКР Тараса Булгакова (проведет в колонии общего режима три года и Степана Шахназаряна (приговорен к двум годам общего режима).



Напомним, что все трое были признаны виновными в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Таранов еще и в хранении оружия.



По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от бизнесмена Алексея Исгейма денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности его сына – Льва Исгейма, задержанного за незаконный сбыт наркотиков.



«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», – сообщали ранее в СУ СК по Свердловской области.

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