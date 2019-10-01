На Среднем Урале за три дня задержали 180 пьяных водителей, трое были под наркотиками

15:19 | 28.10.2019

В Свердловской области за три дня – с 25 по 27 октября задержано 180 нетрезвых водителей, сообщает региональное Управление ГИБДД. При этом, каждый девятый задержанный водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.



Отмечается, что трое из задержанных находились в наркотическом опьянении, 21 водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения уже повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.



Также были задержаны 32 водителя, у которых имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования они отказались. Им грозят штрафы в размере 30 000 рублей и лишение прав.



В ходе рейдовых мероприятий было выявлено 111 фактов управления транспортными средствами водителями, никогда не получавшими водительского удостоверения, и 29 фактов, когда за рулем находились граждане, ранее лишенные права управления за грубые нарушения ПДД.



Госавтоинспекция призывает граждан, ставших свидетелями, что за рулем транспортного средства находится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (343) 269-77-00 или «02».

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