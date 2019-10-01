В Екатеринбурге вынесли приговор членам семьи, организовавшем убийство сожителя

15:00 | 28.10.2019

В Екатеринбурге вынесен приговор семье из г. Качканара за организацию убийства своего знакомого, совершенного в сентябре 2018 года. В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что у Ирины Ивановой, испытывающей личные неприязненные отношения к своему сожителю, возник умысел на совершение его убийства. Она обратилась к своему сыну Игорю Иванову и его бывшей супруге Светлане Ивановой, которым предложила совместно организовать убийство сожителя.



Совершить убийство было поручено несовершеннолетнему сыну Светланы Ивановой и его другу, также не достигшему 18-ти летия. На улице один из них под надуманным предлогом умышленно отвлек внимание мужчины, попросив у потерпевшего сигарету. В это время его пособник, вооружившись камнем, нанес один удар по голове мужчины, в результате чего мужчина упал и потерял сознание, после чего ему нанесли несколько ударов ногами по голове и туловищу. Далее они перенесли мужчину в лесной массив, где нанесли потерпевшему удары стеклянной бутылкой по голове, а также не менее 20 ударов ногами по голове и туловищу.



После этого они подняли с земли ствол березы, и с силой его на голову и туловище жертвы. Потерпевший скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Сегодня, 28 октября 2019 года, Свердловский областной суд вынес приговор подсудимым. Ивановы признаны виновными по ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация совершения убийства группой лиц по предварительному сговору, по найму»), ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления»).



Игорю Иванову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Светлане Ивановой – в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Ирине Ивановой - 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Несовершеннолетние признаны виновными по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму»), а один их них еще и по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору»).



Одному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому 7 лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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