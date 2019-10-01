На Урале низкая обеспеченность врачебными кадрами. Проблему признали в полпредстве

14:22 | 28.10.2019

В Уральском федеральном округе наиболее остро стоит проблема с обеспечением медицинскими кадрами в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. Показатель обеспеченность врачебными кадрами на 10 тысяч населения ниже, чем в целом по России – 37,4. Об этом было заявлено на совещании в полпредстве президента УрФО.



Заместитель полпреда Виктор Дубенецкий отметил, что в последние месяцы тема кадрового обеспечения системы здравоохранения является центральной в повестке страны.



«Сколько бы ни выделялось денег, сколько бы мы ни построили новых поликлиник и ФАПов – без кадров, без высокопрофессиональных специалистов все эти усилия не дадут результатов», - сказал Виктор Дубенецкий.



Он обратил особое внимание на то, что тема обеспеченности медицинскими кадрами звучала недавно на совещании у Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.



Все осложняется тем, что накопившиеся проблемы в трудовых коллективах не решаются, медицинских работников не слышат и это выливаются в обращения к Президенту. Во всех случаях обозначаются общие проблемы: дефицит кадров, высокая нагрузка, низкая заработная плата.



«Необходимо правильно понимать, что в лечебном учреждении главная фигура – это врач, он должен профессионально выполнять свою работу. А вот создать условия труда, которые соответствуют нормативным требованиям; понятную (прозрачную) систему оплаты труда; распределение нагрузки – это обязанность администрации медицинской организации и органов исполнительной власти», - отметила помощник полпреда Анна Ленская.

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