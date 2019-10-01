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14:10 | 28.10.2019

Фото: Владимир Мартьянов

Больше сотни единиц спецтехники устранят последствия непогоды на свердловских трассах

Устранять последствия непогоды на трассах в Свердловской области будут около 130 единиц техники. Работы пройдут сегодня и завтра.

На дороги выведут комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Они будут использованы для борьбы с гололёдом и снежным накатом.

Напомним, в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается гололёдица.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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