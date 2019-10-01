Больше сотни единиц спецтехники устранят последствия непогоды на свердловских трассах

14:10 | 28.10.2019

Фото: Владимир Мартьянов

Устранять последствия непогоды на трассах в Свердловской области будут около 130 единиц техники. Работы пройдут сегодня и завтра.



На дороги выведут комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Они будут использованы для борьбы с гололёдом и снежным накатом.



Напомним, в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается гололёдица.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»