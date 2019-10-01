Букмекерскую контору в Первоуральске оштрафовали на полмиллиона рублей

13:08 | 28.10.2019

Букмекерскую контору из Первоуральска оштрафовали на полмиллиона рублей за осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч.4 ст. 14.1.1 КоАП РФ).



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2019 года специалистами налоговой инспекции была проведена плановая выездная проверка ООО Фирма «СТОМ» в Первоуральске (данная компания работает под известным брендом Bingo Boom).



В ходе проверки было установлено, что в пункте приема ставок букмекерской конторы не обеспечена личная безопасность участников азартных игр. Компании было назначено минимальное наказание в размере 500 тысяч рублей. Постановлением судьи Первоуральского городского суда наказание оставлено без изменений.



Представитель юридического лица подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил об отмене постановления судьи и прекращении производства по делу. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.



Отметим, что бенефициарами ООО Фирма «СТОМ» (бренд Bingo Boom) являются бизнесмены Михаил Данилов и Арман Овсепян.

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