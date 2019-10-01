В Екатеринбурге на улице Кировградской упало дерево и сломало ограждение

13:38 | 28.10.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбуржцы жалуются на дерево на тротуаре на улице Кировградской. По словам одного из очевидцев, лежащее дерево мешает людям ходить.



Следует отметить, что дерево также сломало ограждение. Как скоро его уберут с тротуара – неизвестно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»