В Полевском судят бизнесменов, задержанных ФСБ по подозрению в организации незаконной миграции

12:45 | 28.10.2019

В Полевской городской суд поступило уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Муллаярова и Мурадбека Содикова, обвиняемых по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ («Организация нелегальной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Предварительное слушание по делу назначено на 31 октября. Статья, вменяемая подсудимым, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.



Дмитрий Муллаяров и Мурадбек Содиков были задержаны в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по Свердловской области и регионального ОБОП ГУ МВД.



Как ранее сообщал veved.ru, Муллаяров обеспечивал законность проживания вьетнамцам, китайцам, таджикам, узбекам, азербайджанцам, казахам, киргизам. Мурадбек Содиков, по неофициальной информации, подыскивал лиц в качестве принимающей стороны для Муллаярова, которые были готовы фиктивно зарегистрировать у себя мигрантов.



В настоящее время Полевской городской суд рассматривает также уголовное дело в отношении Султона Назирова, задержанного вместе с Муллаяровым и Содиковым в июле 2018 года. Ему вменяется ч.1 ст.322.1 («Организация нелегальной миграции») – как посчитало следствие, он действовал в «одиночку».

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