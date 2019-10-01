За избиения и поджог свердловчанину из Полевского назначили 11 лет лишения свободы

12:40 | 28.10.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Полевском вынесли приговор местному жителю, виновному в ряде преступлений. Как рассказали в СУ СКР, за избиение двух мужчин и поджог ему назначили 11 лет колонии.



Первое преступление 37-летний злоумышленник совершил 11 февраля 2019 года. Будучи пьяным он избил своего знакомого руками, ногами, а также с помощью металлической ножки от табурета. Пострадавший мужчина скончался на месте, а обвиняемый, уходя из квартиры, поджег её, чтобы уничтожить следу преступления.



В этот же день свердловчанин избил ещё одного мужчину, при помощи стеклянной кружки, табурета и ножа.



В итоге суд признал злоумышленника виновным в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия).



Отбывать наказание свердловчанин будет в исправительной колонии строгого режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»