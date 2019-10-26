В Екатеринбурге на улице Комсомольской жёстко столкнулись две иномарки

12:30 | 28.10.2019

Фото: Е1.RU

В уральской столице на улице Комсомольской вечером 27 октября случилось ДТП участием двух иномарок. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в аварии есть пострадавшие.



Авария с участием иномарок «Hyundai Elantra» и «MINI Cooper» произошла в 19:10. На место происшествия выезжали 5 спасателей.



Как уточнили в ГИБДД, в аварии пострадали двое. Их доставили в 36-ю больницу. Авария произошла из-за того что водитель «Hyundai Elantra» не уступил дорогу «MINI Cooper».



Сейчас точные обстоятельства случившегося устанавливает ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»