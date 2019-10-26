Прокурор из Екатеринбурга возглавил надзорное ведомство в Зауралье

12:10 | 28.10.2019

Прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Иньшаков назначен заместителем прокурора Курганской области. Соответствующий приказ подписал 24 октября Генпрокурор РФ.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Андрей Иньшаков в 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 2003 года, последовательно занимая должности помощника и заместителя прокурора г. Верхней Пышмы. В 2011 году был назначен на должность прокурора г. Верхней Пышмы.



С ноября 2016 года назначен на должность прокурора Железнодорожного района г. Екатеринбурга.



Неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Свердловской области.

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