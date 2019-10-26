В Свердловской области стартуют Дни башкирской культуры

11:33 | 28.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Свердловской области начинаются Дни башкирской культуры и просвещения. Как сообщили в департаменте информполитики региона, мероприятия будут посвящены столетию образования Республики Башкортостан.



Свердловчане в рамках Дней башкирской культуры и просвещения смогут посетить образовательные площадки, мастер-классы по хореографии и игре на курае и разлинчые концерты. Мероприятия будут проводиться в Екатеринбурге, Кировграде, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Верхней Пышме.



Стоит добавить, что в День народного единства в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества Екатеринбурга будет проходить выставка национальных инструментов и женских украшений, показ фильма «Первая Республика» и представление концертных номеров эстрадной группы «Далан» Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»