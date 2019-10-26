В Пионерском районе Екатеринбурга обрушилась часть стены многоэтажки

В Екатеринбурге в Пионерском районе обрушилась часть стены жилого дома. По словам очевидцев, инцидент случился в 2 часа ночи.Речь идет о 25-этажном доме по адресу Вилонова, 24. Стена с облицовочным кирпичом, как рассказали свидетели случившегося в группе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте, отвалилась с верхних этажей с сильным грохотом. Звук можно было услышать находясь на большом расстоянии.Сейчас осколки отвалившегося фрагмента разбросаны на земле возле жилого дома.