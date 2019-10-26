Турниром по футболу завершилась Спартакиада народов Среднего Урала

10:46 | 28.10.2019

Фото: све.рф

Футбольным турниром завершилась ежегодная Спартакиада народов Среднего Урала, стартовавшая несколько недель назад. В финале за победу боролись 18 национальных команд, сообщает департамент информационной политики региона.



В сообщении подчеркивается, что соревнования традиционно прошли при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области с целью привлечения жителей региона к регулярным занятиям спортом, гармонизации межнациональных отношений и, безусловно, выявления сильнейших команд,



Победителем футбольного турнира стала команда «Пахтакор» из Узбекистана, получившая название в честь футбольной команды, трагически погибшей 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском, где столкнулись два пассажирских самолета, в одном из которых в полном составе летел ташкентский футбольный клуб «Пахтакор». Второй стала команда армянской общины «Ани-Армения», третье место заняла команда из Кыргызстана. Ну а в целом, победила дружба.



Как отметили в Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, Спартакиада народов Среднего Урала создавалась не только как спортивные состязания, организаторы создавали спортивный праздник, объединяющий людей разных национальностей. В первые годы руководители национальных объединений играли сами, команды выходили на поле совсем не подготовленные, но с большим желанием играть. Для многих важна была не столько победа, сколько участие. И спорт объединил. Сегодня у многие команды сформировались именно как команды, у них есть своя форма, и, несмотря на то, что их состав постоянно меняется, они проводят тренировки.



Кроме того, по мнению организаторов, такие спортивные соревнования особенно значимы для свердловчан в преддверии Всемирной летней Универсиады, которую примет Екатеринбург в 2023 году. По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, Универсиада даёт региону уникальный шанс для комплексного развития уральской столицы, а также возможность ещё раз громко заявить о себе как о крупном российском центре международного сотрудничества.

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