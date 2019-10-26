В Екатеринбурге стартует чемпионат WorldSkills Hi-Tech

10:32 | 28.10.2019

Фото: пресс-служба чемпионата WorldSkills Hi-Tech

В уральской столице сегодня, 28 октября, стартует шестой чемпионат WorldSkills Hi-Tech. Национальные соревнования будут проходить на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» до 1 ноября.



В чемпионате будут принимать участие команды 39 ведущих представителей промышленности в России. Они будут состязаться в 48 компетенциях.



Главная цель мероприятия – актуализация механизмов кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов.



Отметим, что всего в этом году в соревнованиях примут участие более 700 конкурсантов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»