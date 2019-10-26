Новости дня
10:32 | 28.10.2019
Фото: пресс-служба чемпионата WorldSkills Hi-Tech
В Екатеринбурге стартует чемпионат WorldSkills Hi-Tech
В чемпионате будут принимать участие команды 39 ведущих представителей промышленности в России. Они будут состязаться в 48 компетенциях.
Главная цель мероприятия – актуализация механизмов кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов.
Отметим, что всего в этом году в соревнованиях примут участие более 700 конкурсантов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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