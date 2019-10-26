В Свердловской области 17-летний подросток сбил пешеходов и врезался в иномарку

В Нижней Туре госавтоинспекция устанавливает обстоятельства двух ДТП с участием 17-летнего водителя. Как сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подросток сбил дух пешеходов, после чего, проехав на «красный» врезался в иномарку.Авария случились 27 октября вечером. Уточняется, что несовершеннолетний водитель находился за рулем ВАЗ-21099. Двигаясь по улице 40 Лет Октября он не уступил дорогу пешеходам на пешеходном переходе и сбил 35-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. После этого водитель выехал на перекресток улиц 40 Лет Октября – Декабристов на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Сузуки Грант Витара».Двое пострадавших пешеходов, а также сам подросток были госпитализированы с различными травмами.Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.