Волейболистки «Уралочки» одержали победу над соперницами из «Сахалина» в трех партиях

09:30 | 28.10.2019

Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

Спортсменки волейбольного клуба «Уралочка» победили соперниц из «Сахалина» в трех партиях. В «Суперлиге Париматч» это уже третья победа екатеринбурженок.



В каждом из сетов девушки смогли одержать уверенную победу: 25:19, 25:20, 25:22. Больше всего очков набрала Ксения Паурбец (18).



В следующий раз, 10 ноября, «Уралочке» предстоит встретиться с саратовским клубом «Протон». Кроме того, на площадке ДИВСа с 1 по 3 ноября будут проходить матчи Кубка России по волейболу, в рамках которых «Уралочка-НТМК» сыграет с «Протоном», «Енисем» и «Динамо-Метар».



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»