Рейс «Победы» из Кольцово до Краснодара задержали более чем на три часа

09:10 | 28.10.2019

Фото: youravia.com

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга более чем на три часа задержали рейс авиакомпании «Победа». Пассажиры, которые должны были вылететь в Краснодар в 05:05 отправятся только в 09:30.



Речь идет о рейсе DP-563. Причины переноса не уточняются.



Все остальные самолеты вылетают из Кольцово по расписанию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»