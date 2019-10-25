На Уктусе после ДТП у иномарки оторвало колесо (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Самолётной около дома №5/1 (микрорайон Уктус) около 20:00 произошло столкновение двух иномарок – Toyota Camry и Daewoo Gentra. Автомобили столкнулись по касательной.Транспортные средства получили значительные механические повреждения передней части. Удар был такой силы, что у Camry даже оторвало колесо. По предварительным данным обошлось без пострадавших. На месте находится экипаж ДПС.К месту аварии также прибыли пожарные в связи с задымлением одного из автомобилей.Автомобильное движение на участке улицы Самолетной временно затруднено в обе стороны.