Новости дня
17:32 | 27.10.2019
Фото: группа «ЧП. Нижний Тагил»/«ВКонтакте»
В Нижнем Тагиле, выпав из окна, погиб молодой человек
Подписчики в группе «ЧП. Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» утверждают, что юноша выпал из окна многоэтажки на Гальянке. На вид погибшему 17-18 лет.
По словам представителя МВД «Нижнетагильское», в настоящее время следователи выясняют личность и точный возраст погибшего, а также обстоятельства происшествия. Однако с уверенностью говорят, что признаков криминальной смерти на теле молодого человека не обнаружено.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:32 | 27.10.2019
В Нижнем Тагиле, выпав из окна, погиб молодой человек
17:22 | 27.10.2019
В Екатеринбурге директора магазина оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу «фунфыриков»
17:20 | 27.10.2019
И опять гололедица: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на начало недели
16:54 | 27.10.2019
В Североуральске загорелся гастроном
15:46 | 27.10.2019
На Урале Range Rover насмерть сбил человека
14:26 | 27.10.2019
Toyota и бензовоз столкнулись на Берёзовском тракте
12:23 | 27.10.2019
В Екатеринбурге неизвестный напал на пункт микрозаймов
12:16 | 27.10.2019
Утром в Екатеринбурге загорелся муниципальный жилой дом
11:37 | 27.10.2019
Нижегородский боец одержал победу над голландцем в Екатеринбурге
10:29 | 27.10.2019
В Первоуральске поезд насмерть сбил пожилого мужчину
03:27 | 27.10.2019
Лучший в Пермском крае специалист МФЦ работает в Чайковском
03:23 | 27.10.2019
В этом году в Прикамье завершат ремонт 44 участковых пунктов полиции
22:06 | 26.10.2019
В селах Свердловской области установят около полутора тысяч фонарей
21:51 | 26.10.2019
В свердловских школах установят баки для раздельного сбора мусора
21:32 | 26.10.2019
В Среднеуральске вспыхнул жилой дом
20:13 | 26.10.2019
В ГИБДД прокомментировали ДТП на Серовском тракте, в результате которого пострадала пассажирка
19:25 | 26.10.2019
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина. Спасти ее не удалось
18:03 | 26.10.2019
В Екатеринбурге создан консультативный центр для призывников
17:17 | 26.10.2019
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
15:52 | 26.10.2019
На Серовском тракте в результате аварии девушку зажало в машине
14:38 | 26.10.2019
В Екатеринбурге началась акция «Марш бесов»
13:56 | 26.10.2019
В Екатеринбурге начали сносить многострадальную школу
12:00 | 26.10.2019
Под Нижним Тагилом сгорел грузовик
10:08 | 26.10.2019
Последствия аварии у свердловского оператора устранены. Абонентам предлагают компенсацию
09:24 | 26.10.2019
Роспотребнадзор Свердловской области предупредил предпринимателей о телефонных мошенниках
22:07 | 25.10.2019
На Урале пропал мужчина
21:34 | 25.10.2019
И вновь поражение: «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Металлургу»
21:15 | 25.10.2019
Средний Урал ожидают тёплые, но ветреные выходные
19:58 | 25.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга появилось освещение возле аттракционов