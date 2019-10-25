В Нижнем Тагиле, выпав из окна, погиб молодой человек

17:32 | 27.10.2019

Фото: группа «ЧП. Нижний Тагил»/«ВКонтакте»

Сегодня, 27 октября, утром в Нижнем Тагиле под окнами многоэтажного дома на улице Дружинина был обнаружен труп молодого человека. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.



Подписчики в группе «ЧП. Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» утверждают, что юноша выпал из окна многоэтажки на Гальянке. На вид погибшему 17-18 лет.



По словам представителя МВД «Нижнетагильское», в настоящее время следователи выясняют личность и точный возраст погибшего, а также обстоятельства происшествия. Однако с уверенностью говорят, что признаков криминальной смерти на теле молодого человека не обнаружено.

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