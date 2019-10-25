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17:22 | 27.10.2019

В Екатеринбурге директора магазина оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу «фунфыриков»

В Екатеринбурге директор продуктового магазина, расположенного по адресу пер. Загородный, 1 (рядом с Психбольницой на Сибирском тракте) поплатился за незаконную продажу алкогольной продукции. Сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по Екатеринбургу провели проверку в торговой точке по обращению граждан, в ходе которой было установлено, что здесь реализуется водка, коньяк, бренди и этиловый спирт.

Ни продавец, ни директор магазина – индивидуальный предприниматель Арзуманов Ислам Махаббат оглы не стали отрицать факт реализации алкогольной продукции. В отношении ИП Арзуманова был составлен административный протокол, по итогам рассмотрения которого Арбитражный суд Свердловской области привлек бизнесмена к ответственности в виде наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей с конфискацией продукции.

© «Вечерние ведомости»

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