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17:20 | 27.10.2019

И опять гололедица: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на начало недели

Начало предстоящей недели в Свердловской области и Екатеринбурге окажется облачным и дождливым. На дорогах ожидается гололедица, сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

В понедельник, 28 октября, в Свердловской области ночью +1...+6 °С, днём на юге +6...+11 °С, на севере -2...+3 °С, на крайнем севере до -5 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем осадки, местами сильные на севере в виде снега, мокрого снега, на юге дождя и мокрого снега, днем на севере метель. На дорогах местами гололедица. В Екатеринбурге ночью +3...+5 °С, днём +8...+11 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Во вторник, 29 октября, в Свердловской области ночью  -1...-6 °С, на севере до -12 °С, днём +2...-3 °С, на севере до -6 °С. Ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, днем переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. В Екатеринбурге ночью -3...-1 °С, днём около 0 °С. Ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

В среду, 30 октября, в Свердловской области ночью -5...-10 °С, в горах и низинах до -13 °С, днём 0...-5 °С, на севере до -8 °С. Переменная облачность, местами небольшой снег. В Екатеринбурге ночью -5...-7 °С, днём 0...-2 °С. Переменная облачность,  без существенных осадков.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС»

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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