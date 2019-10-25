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14:26 | 27.10.2019
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
Toyota и бензовоз столкнулись на Берёзовском тракте
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель бензовоза, выезжая с заправки и совершая левый разворот на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, не убедился, что дорога пустая, в результате чего в него врезался двигавшийся по левой полосе в попутном направлении легковой автомобиль Toyota Sienna. К счастью цистерна бензовоза в момент аварии была пустой.
«В результате столкновения пострадал водитель Toyota, 39-летний житель Берёзовского, он доставлен в травматологическое отделение ЦГБ Берёзовского с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, множественные ссадины», — рассказали в УГИБДД.
© «Вечерние ведомости»
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