Toyota и бензовоз столкнулись на Берёзовском тракте

Сегодня утром на Берёзовском тракте произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Sienna и бензовоза.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель бензовоза, выезжая с заправки и совершая левый разворот на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, не убедился, что дорога пустая, в результате чего в него врезался двигавшийся по левой полосе в попутном направлении легковой автомобиль Toyota Sienna. К счастью цистерна бензовоза в момент аварии была пустой.«В результате столкновения пострадал водитель Toyota, 39-летний житель Берёзовского, он доставлен в травматологическое отделение ЦГБ Берёзовского с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, множественные ссадины», — рассказали в УГИБДД.