Новости дня
13:59 | 27.10.2019
Из-за лая собак соседи залили монтажной пеной дверь пенсионеру в Екатеринбурге
Пожилой мужчина взял с улицы домой семь собак и щенков. Жильцы дома просили его отдать питомцев в приют, однако пенсионер делать этого не захотел.
«Сначала мне подарили щенка. Потом еще одну собаку я взял, ей хотели голову отрубить. А третьего щенка я подобрал, когда он валялся в снегу»,- рассказал мужчина.
Теперь пенсионер не может выйти из своей квартиры и разговаривает только через окно. Говорит, что еда у него есть, ключи от входной двери он потерял, но и выходить пока никуда не собирается, потому что болеет.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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