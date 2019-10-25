Из-за лая собак соседи залили монтажной пеной дверь пенсионеру в Екатеринбурге

13:59 | 27.10.2019

В Екатеринбурге на улице Металлургов жильцы залили монтажной пеной дверь в квартиру 71-летнего пенсионера из-за того, что его собаки громко лаяли и воняли.



Пожилой мужчина взял с улицы домой семь собак и щенков. Жильцы дома просили его отдать питомцев в приют, однако пенсионер делать этого не захотел.



«Сначала мне подарили щенка. Потом еще одну собаку я взял, ей хотели голову отрубить. А третьего щенка я подобрал, когда он валялся в снегу»,- рассказал мужчина.



Теперь пенсионер не может выйти из своей квартиры и разговаривает только через окно. Говорит, что еда у него есть, ключи от входной двери он потерял, но и выходить пока никуда не собирается, потому что болеет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»