В Екатеринбурге неизвестный напал на пункт микрозаймов

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Победы-Ломоносова неизвестный мужчина напал на пункт микрозаймов, после чего скрылся.В настоящее время сотрудники полиции опрашивают персонал, а также устанавливают очевидцев происшествия.«В действиях злоумышленника усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статей 162 УК РФ («Разбой»). Обстоятельства инцидента устанавливаются»,- сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.