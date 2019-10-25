Нижегородский боец одержал победу над голландцем в Екатеринбурге

11:37 | 27.10.2019

В Екатеринбурге нижегородский боец Александр Скворцов выиграл бой против голландца Кристиана Байа в десятом турнире по кикбоксингу Fair Fight X.



Скворцов действовал первым номером, в ответ получая одиночные удары. Во втором раунде голландец стал набирать темп, но Александр начал обстреливать голову Байи ударами ногами, после чего тот потерял концентрацию и перестал успевать.



«Всё сильно болит, но я очень рад, что я выиграл. В поединке я не обращал внимания на боль, но сейчас даже тяжело дышать»,- рассказал после боя Скворцов.



Александр в третий раз защитил титул единогласным решением судей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»