В Первоуральске поезд насмерть сбил пожилого мужчину

10:29 | 27.10.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Первоуральске пожилой мужчина попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте до прибытия врачей «скорой помощи». Инцидент произошёл вечером 26 октября.



По телефону городской скорой помощи сообщили, что мужчине на вид около 70 лет. Его данные пока неизвестны.



На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все детали произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»