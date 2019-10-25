Кровь на подушках безопасности: в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб

Накануне поздним вечеров в Екатеринбурге на улице Блюхера Hyundai каршеринговой компании «Делимобиль» влетел в столб. Инцидент произошёл возле ТЦ «Аида».19-летний парень за рулём иномарки на большой скорости ехал по трамвайным путям и не справился с управлением, из-за чего его подбросило и откинуло вправо, на столб.В результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель и пассажир не пострадали.