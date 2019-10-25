В Среднеуральске вспыхнул жилой дом

21:32 | 26.10.2019

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

Сегодня днем в Среднеуральске вспыхнул частный жилой дом. Диспетчеры получили сообщение в 16:05. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.



Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области, в пожаре сгорели деревянные надворные постройки, огонь уничтожил кровлю и чердачное перекрытие жилого дома.



Бороться с возгоранием приехали 12 спасателей на четырех спецмашинах. С огнем удалось справиться за полчаса. В 19:00 уже закончился разбор сгоревших конструкций. ПО данным МЧС, никто из жителей не пострадал.





Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»