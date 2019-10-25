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20:18 | 26.10.2019

Мэрия Екатеринбурга добилась выселения полицейских из муниципальных квартир

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Администрации Екатеринбурга к городскому УМВД об обязании освободить пять квартир из муниципального жилищного фонда, переданных по договору аренды в июне 2016 года. Речь идет о квартирах по адресам ул. 8 Марта, д. 59/2, Папанина, д. 23, Вилонова, д. 6, Энергостроителей, д. 4/2 и Репина, д. 80.

В указанных квартирах проживали пять семей полицейских, в том числе начальник ОП №9 Александр Маликов.

Сроки договоров аренды истекли еще в 2017-2018 гг, после чего мэрия обратилась в суд о передаче жилых помещений обратно администрации.

© «Вечерние ведомости»

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