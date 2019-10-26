В ГИБДД прокомментировали ДТП на Серовском тракте, в результате которого пострадала пассажирка

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу прокомментировали ДТП, произошедшее сегодня на Серовском тракте. Напомним, что после поворота на Верхнюю Пышму легковой автомобиль протаранил бензовоз, из-за чего сильно пострадала девушка, сидящая на переднем сидении иномарки– Двигаясь на автомобиле по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, со стороны Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы, мужчина допустил наезд на стоящую на обочине специализированную автоцистерну, – сообщили в ведомстве.В результате сильного удара пассажирку зажало между железом. На место аварии приехали спасатели и реанимация, чтобы вытащить пострадавшую из искореженного автомобиля. Девушку госпитализировали в больницу №23. У нее диагностирован вывих бедра.Причины дорожной аварии будут установлены в ходе дознания.