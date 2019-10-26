В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина. Спасти ее не удалось

19:25 | 26.10.2019

Фото: инцидент Екатеринбург

Сегодня днём в Екатеринбурге в одном из домов по улице Викулова из окна выпала женщина. Личность и возраст погибшей пока что не установлены.



Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, криминала в произошедшем нет – в настоящее время признаков насильственной смерти на теле гражданки не установлено. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи СКР Верх-Исетского района совместно с полицейскими проводится осмотр места происшествия.



Тело погибшей отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины гибели.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»