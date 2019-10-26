В Екатеринбурге создан консультативный центр для призывников

18:03 | 26.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге военная прокуратура создала консультативно-правовой центр, в котором будут рассматриваться обращения граждан и военнослужащих. Об этом сообщает администрация города.



Как уточнили в мэрии, в центре каждый желающий получит консультацию по вопросам, связанным с прохождением военной службы и направлением на альтернативную гражданскую службу. Также сотрудники центра окажут помощь в составлении заявлений на противоправные действия должностных лиц командования воинских частей Уральского округа войск Нацгвардии, расположенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Озерске, Снежинске, Новоуральске и Лесном.



Граждане могут обратиться в центр по месту нахождения 58-й военной прокуратуры в Екатеринбурге – на улице Луначарского, 215/2 или по телефону +7 (343) 254-04-55. Обратиться можно также и по электронной почте 1007@gvp.rsnet.ru.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»