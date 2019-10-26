В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

17:17 | 26.10.2019

Фото: екатеринбург.рфека

В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение до понедельника. На всей территории региона с 26 по 28 октября ожидается шквалистый ветер.



Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, 27-28 октября ожидается усиления ветра до 17-22 м/сек. В свою очередь МЧС разослало жителям региона sms-сообщения с предупреждением о шквалистом ветре с порывами до 25 м/сек.



Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»