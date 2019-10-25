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14:14 | 26.10.2019

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Появились фото с места трагического инцидента в воинской части 54160 расположенной в 65 километрах от Читы в Забайкалье. Также стали известны фамилии погибших и раненых.

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Напомним, вчера, 25 октября, солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов 1999 года рождения, призванный на службу в Тюменской области, в ходе разряжания оружия расстрелял своих сослуживцев из подразделения быстрого реагирования.

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

В результате стрельбы, из тринадцати человек группы, восемь человек погибли, ещё двое военнослужащих получили ранения, один по касательной в голову, другой в руку и живот. К счастью, трое солдат остались невредимыми.

Список погибших и раненых:

Капитан Евсеев В. А. – погиб.
Старший лейтенант Пьянков Д. В. – погиб.
Сержант Ковалёв Р. А. – погиб.
Ефрейтор Андреев А. А. – погиб.
Рядовой Богомолов Е. Р. – погиб.
Рядовой Никишин А. В. – погиб.
Рядовой Куропов А. С. – погиб.
Рядовой Покотило А. Д. – погиб.
Рядовой Шпак В. С. – ранен.
Рядовой Графов Е. А. – ранен.

Ещё трое военнослужащих, старший сержант Коновалов Д. С. и рядовые Эрлих А. С. и Алеев И. И. во время ЧП не пострадали.

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Сам рядовой Шамсутдинов задержан, его обвиняют в «Убийстве двух и более лиц». Парню грозит пожизненное лишение свободы.

После трагедии Министерство обороны заявило, что рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва, возникшего на почве личных проблем, не имеющих отношения к армии. Однако как стало известно «Вечерним ведомостям» комиссией, работающей на месте ЧП, рассматривается версия неуставных взаимоотношений между военнослужащими, которые и привели к трагедии.

© «Вечерние ведомости»

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