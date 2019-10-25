Появились фото с места расстрела и фамилии военнослужащих погибших в Забайкалье

Появились фото с места трагического инцидента в воинской части 54160 расположенной в 65 километрах от Читы в Забайкалье. Также стали известны фамилии погибших и раненых.Напомним, вчера, 25 октября, солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов 1999 года рождения, призванный на службу в Тюменской области, в ходе разряжания оружия расстрелял своих сослуживцев из подразделения быстрого реагирования.В результате стрельбы, из тринадцати человек группы, восемь человек погибли, ещё двое военнослужащих получили ранения, один по касательной в голову, другой в руку и живот. К счастью, трое солдат остались невредимыми.Капитан Евсеев В. А. –Старший лейтенант Пьянков Д. В. –Сержант Ковалёв Р. А. –Ефрейтор Андреев А. А. –Рядовой Богомолов Е. Р. –Рядовой Никишин А. В. –Рядовой Куропов А. С. –Рядовой Покотило А. Д. –Рядовой Шпак В. С. – ранен.Рядовой Графов Е. А. – ранен.Ещё трое военнослужащих, старший сержант Коновалов Д. С. и рядовые Эрлих А. С. и Алеев И. И. во время ЧП не пострадали.Сам рядовой Шамсутдинов задержан, его обвиняют в «Убийстве двух и более лиц». Парню грозит пожизненное лишение свободы.После трагедии Министерство обороны заявило, что рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва, возникшего на почве личных проблем, не имеющих отношения к армии. Однако как стало известно «Вечерним ведомостям» комиссией, работающей на месте ЧП, рассматривается версия неуставных взаимоотношений между военнослужащими, которые и привели к трагедии.