В Екатеринбурге начали сносить многострадальную школу

13:56 | 26.10.2019

Фото: e1.ru

Сегодня, 26 октября, в Екатеринбурге на улице Котельникова, 5а начали сносить школу № 41. На демонтаж учебного заведения выделили 25 миллионов рублей.



Напомним, что год назад школу закрыли на реконструкцию, однако с тех пор она превратилась в свалку и место обитания бездомных. Здание заведения горело уже не раз, а родителей школьников тревожило, что туда заглядывают подростки. В августе после обращения горожан мэр города Александр Высокинский пообещал, что школу наконец снесут.



На старого здания учебного заведения появится новое – на 925 мест. Средства на строительство выделят в 2020 – 2021 годах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»