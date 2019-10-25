Новости дня
11:05 | 26.10.2019
Фото: gosrf.ru
В Свердловской области формируется новый состав Общественного совета ГУ МВД
Как рассказала Горелых, Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. Полномочия старого состава Общественного совета заканчиваются в ближайшее время.
Предложения от всех желающих необходимо направить почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 17, отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Свердловской области. Отметим, что заявления без оформленного согласия на обработку персональных данных рассматриваться не будут.
По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (343) 358 -84-41, 358 -77-98.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:00 | 26.10.2019
Под Нижним Тагилом сгорел грузовик
10:08 | 26.10.2019
Последствия аварии у свердловского оператора устранены. Абонентам предлагают компенсацию
09:24 | 26.10.2019
Роспотребнадзор Свердловской области предупредил предпринимателей о телефонных мошенниках
22:07 | 25.10.2019
На Урале пропал мужчина
21:34 | 25.10.2019
И вновь поражение: «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Металлургу»
21:15 | 25.10.2019
Средний Урал ожидают тёплые, но ветреные выходные
19:58 | 25.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга появилось освещение возле аттракционов
18:49 | 25.10.2019
В Перми акробат попробует повторить «трюк Ван Дамма»
18:44 | 25.10.2019
В двух селах Карагайского района в рамках нацпроекта благоустроили скверы и 8 дворов
18:43 | 25.10.2019
В деле о резонансном ДТП, которое произошло на Малышева, намечается громкий скандал
18:40 | 25.10.2019
В Прикамье пройдет благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня»
18:37 | 25.10.2019
Молодежка ФК «Урал» проиграла «Рубину» со счетом 2:3
18:16 | 25.10.2019
В Свердловской области будут судить акушера, по вине которого женщина погибла во время родов
17:53 | 25.10.2019
Очень добрые и верные друзья: служебным собакам из свердловского МВД ищут новых хозяев
17:21 | 25.10.2019
Елена Темникова представит в Екатеринбурге инновационное шоу
17:17 | 25.10.2019
В Первоуральске сменился начальник ОМВД: в отдел назначили подполковника из Каменск-Уральского
17:02 | 25.10.2019
Мэра Екатеринбурга включили в состав оргкомитета Универсиады-2023
16:42 | 25.10.2019
Из Екатеринбурга начали выполняться прямые рейсы до Доминиканы
16:22 | 25.10.2019
В выходные в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Героев Хасана
16:09 | 25.10.2019
Начальник отдела свердловской прокуратуры проконсультирует граждан по наркотической тематике
16:09 | 25.10.2019
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
16:00 | 25.10.2019
В Екатеринбурге на ВИЗе задержали подозреваемых в обороте наркотиков
15:37 | 25.10.2019
В Свердловской области появится Фонд защиты прав дольщиков
15:29 | 25.10.2019
Мерами социальной поддержки в Пермском крае пользуется 870 тысяч человек
15:01 | 25.10.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится митинг в память о жертвах политических репрессий
14:57 | 25.10.2019
«Фора-Банк» презентовал новый офис в Перми
14:34 | 25.10.2019
Полина Гагарина перенесла концерт в Екатеринбурге из-за болезни
14:28 | 25.10.2019
В Екатеринбурге в пожаре погибла бабушка
14:22 | 25.10.2019
В Прикамье с начала года служба санавиации помогла почти 190 пациентам
14:09 | 25.10.2019
В Нижнем Тагиле строителю предъявили обвинение об изнасиловании
13:38 | 25.10.2019
Избирком зарегистрировал заявку на референдум по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области
13:19 | 25.10.2019
В екатеринбургском «Колизее» может появиться оперный театр