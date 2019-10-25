В Свердловской области формируется новый состав Общественного совета ГУ МВД

11:05 | 26.10.2019

Фото: gosrf.ru

Главное управление МВД по Свердловской области формирует новый состав Общественного совета. С 29 октября все желающие – граждане, общественные объединения и организации – могут предложить кандидатуры для включения в состав совета. Об этом сообщает начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.



Как рассказала Горелых, Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. Полномочия старого состава Общественного совета заканчиваются в ближайшее время.



Предложения от всех желающих необходимо направить почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 17, отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Свердловской области. Отметим, что заявления без оформленного согласия на обработку персональных данных рассматриваться не будут.



По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (343) 358 -84-41, 358 -77-98.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»