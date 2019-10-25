Последствия аварии у свердловского оператора устранены. Абонентам предлагают компенсацию

10:08 | 26.10.2019

Фото: ekb.rbc.ru

Последствия сбоя у всех пользователей свердловского оператора «Мотив» устранены. Напомним, что накануне вечеров до абонентов нельзя было не дозвониться, не дописаться из-за обрыва магистрального волокно-оптического кабеля связи.



Как сообщили в пресс-службе оператора, в настоящий момент наблюдается полное восстановление всех сервисов на всей территории обслуживания. «Компания приносит глубочайшие извинения абонентам, которых затронула проблема со связью», – отмечают в пресс-службе.



Помимо этого, в «Мотиве» решили, что всем пострадавших нужна компенсация за перебои со связью. Так, каждому абоненту на выбор будет предоставлен пакет интернет-трафика размером 10ГБ на срок до 7 дней или безлимитные звонки на все номера региона в течение 7 дней.



Более подробную информацию можно будет посмотреть на официальном сайте оператора.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»