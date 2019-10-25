Роспотребнадзор Свердловской области предупредил предпринимателей о телефонных мошенниках

09:24 | 26.10.2019

Фото: zen.yandex.ru

Роспотребнадзор предупредил жителей Свердловской области о телефонных мошенниках, которые звонят и предлагают предпринимателям купить книги, якобы помогающие пройти проверку службой ведомства и не получить замечаний.



- Обращаем Ваше внимание, что Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области не распространяется литература, содержащая рекомендации по вопросам проведения проверок, - написал Роспотребнадзор на своем сайте.



Сотрудники ведомства рекомендуют сразу после подобных звонков обращаться в полицию.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»