На Урале пропал дедушка

22:07 | 25.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Двуреченске разыскивают 60-летнего Владимира Егорова. С 18 октября 2019 года его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, голубые глаза, тёмно-русые с сединой волосы средней длины. В день исчезновения был одет в синюю куртку, синий костюм и чёрные кирзовые сапоги.



Если вы знаете возможное местонахождение пропавшего дедушки или хотите принять участие в его поисках – сообщите об этом координатору Анастасии по номеру телефона 8-982-457-89-64.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»