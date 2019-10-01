И вновь поражение: «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Металлургу»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге потерпел очередное поражение. Встреча с магнитогорским «Металлургом» завершилась со счётом 0:3.Уральские ворота шайбами пронзили Береглазов, Козун и Матушкин. Все попытки сократить отставание у хозяев льда остались безуспешны.«Автомобилист» проиграл уже шесть матчей подряд. Сейчас команда спустилась на 16-ю строчку в общей турнирной таблице регулярного чемпионата. Напомним, в начале сезона 2019/2020 уральский клуб занимал лидирующие позиции.Далее команда отправляется на выездную серию по маршруту Новосибирск-Казахстан-Челябинск. С «Сибирью» свердловчане встретятся во вторник, 29 октября.