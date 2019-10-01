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21:15 | 25.10.2019

Фото:cheltv.ru

Средний Урал ожидают тёплые, но ветреные выходные

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, выходные в Свердловской области и Екатеринбурге выдадутся достаточно тёплыми, в большинстве районов региона пройдут дожди, но небольшие и только на севере области и в горах осадки ожидаются более обильными, а по ночам ещё и со снегом. А вот порывы ветра кое-где будут достигать 22 м/сек, в связи с чем, в ГУ МЧС по Свердловской области напомнили уральцам, что от ветра не нужно прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и недостроенными зданиями. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций. Не рекомендуется находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру МЧС – 101 или по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

В субботу, 26 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере до умеренных, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0 °С … +5 °С, при прояснении до -2 °С, днём +6 °С …+11 °С. Ветер западный ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек, порывы до 22 м/сек.

В воскресенье, 27 октября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных. Температура ночью +4 °С … +9 °С, на севере области до 0 °С, днём +6 °С …+11 °С, на севере +3 °С . Ветер западный ночью 8-13 м/сек, порывы до 17-22 м/сек.

В Екатеринбурге, 26 октября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3 °С...+5 °С, днём +8 °С...+10 °С. Ветер западный ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек, порывы до 15-17 м/сек.

В воскресенье, 27 октября, в столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +6 °С...+8 °С, днём +8 °С...+10 °С. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/сек, с порывами до 15 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

© «Вечерние ведомости»

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