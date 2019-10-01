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18:16 | 25.10.2019
Фото: express-k.kz
В Свердловской области будут судить акушера, по вине которого женщина погибла во время родов
Уточняется, что женщина выбрала неправильную тактику ведения 3 периода родов. Во время выделения последа она стала неправильно потягивать пуповину, из-за чего матка у пациентки полностью вывернулась. После этого врач неправильно диагностировала признаки отделения последа. Женщина не учла также, что выворот можно вылечить только под анестезией быстрым выправлением матки.
Медицинскую помощь пациентке оказали только через 4 часа 15 минут. В это время у неё уже было сильное кровотечение, болевой геморрагический шок и остановка сердечной деятельности.
Уголовное дело направили в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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