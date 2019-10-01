Елена Темникова представит в Екатеринбурге инновационное шоу

Елена Темникова откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит любой концерт в рамках масштабного общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019 насчитывающего более 30 городов. Уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу и возможность выиграть итальянский автомобиль от Abarth Club Россия ждет каждого покупателя билета на шоу. Концерт в Екатеринбурге пройдет на площадке Tele-Club 2 ноября в 20.00.Королева российского «дип-хауса» презентует новый альбом TEMNIKOVA 4, а также исполнит хиты со всех трёх предыдущих альбомов.С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами! Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.Помимо интерактивного опыта на площадке, все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет на 100% уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции — на сайте tour. temnikova. ru.Песни Елены Темниковой как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других.«Все к чему прикасается Лена — будь то песня, шоу, клип, неважно, — все топ», — Даниил Литвинский, директор эфира «Европа Плюс»«Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр — «Темникова». Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла, благодаря уникальному вокалу и модным битам. Все её песни хорошо узнаваемы и имеют фирменное звучание. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задает тренд в российской танцевальной музыке.» — говорит Денис Сериков, генеральный продюсер холдинга ГПМ-Радио (Радио ENERGY, Like FM).Предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100 000 человек в 45 городах страны, где зрители обеспечили более 50 000 000 просмотров видео с концертов тура только в онлайн.Приобретая билет, Вы подтверждаете свое согласие с публичной офертой организатора, ознакомиться с которой можно по ссылке : http://volkovpro.ru/docs/agreement.pdf