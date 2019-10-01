Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

17:21 | 25.10.2019

Елена Темникова представит в Екатеринбурге инновационное шоу

Елена Темникова откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит любой концерт в рамках масштабного общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019 насчитывающего более 30 городов. Уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу и возможность выиграть итальянский автомобиль от Abarth Club Россия ждет каждого покупателя билета на шоу. Концерт в Екатеринбурге пройдет на площадке Tele-Club 2 ноября в 20.00.

Королева российского «дип-хауса» презентует новый альбом TEMNIKOVA 4, а также исполнит хиты со всех трёх предыдущих альбомов.
С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами! Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.

Елена Темникова представит в Екатеринбурге инновационное шоу


Помимо интерактивного опыта на площадке, все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет на 100% уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции — на сайте tour. temnikova. ru.

Песни Елены Темниковой как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других.

«Все к чему прикасается Лена — будь то песня, шоу, клип, неважно, — все топ», — Даниил Литвинский, директор эфира «Европа Плюс»
«Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр — «Темникова». Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла, благодаря уникальному вокалу и модным битам. Все её песни хорошо узнаваемы и имеют фирменное звучание. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задает тренд в российской танцевальной музыке.» — говорит Денис Сериков, генеральный продюсер холдинга ГПМ-Радио (Радио ENERGY, Like FM).

Предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100 000 человек в 45 городах страны, где зрители обеспечили более 50 000 000 просмотров видео с концертов тура только в онлайн.

Приобретая билет, Вы подтверждаете свое согласие с публичной офертой организатора, ознакомиться с которой можно по ссылке : http://volkovpro.ru/docs/agreement.pdf

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

22:07 | 25.10.2019
На Урале пропал дедушка

21:34 | 25.10.2019
И вновь поражение: «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Металлургу»

21:15 | 25.10.2019
Средний Урал ожидают тёплые, но ветреные выходные

19:58 | 25.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга появилось освещение возле аттракционов

18:49 | 25.10.2019
В Перми акробат попробует повторить «трюк Ван Дамма»

18:44 | 25.10.2019
В двух селах Карагайского района в рамках нацпроекта благоустроили скверы и 8 дворов

18:43 | 25.10.2019
В деле о резонансном ДТП, которое произошло на Малышева, намечается громкий скандал

18:40 | 25.10.2019
В Прикамье пройдет благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня»

18:37 | 25.10.2019
Молодежка ФК «Урал» проиграла «Рубину» со счетом 2:3

18:16 | 25.10.2019
В Свердловской области будут судить акушера, по вине которого женщина погибла во время родов

17:53 | 25.10.2019
Очень добрые и верные друзья: служебным собакам из свердловского МВД ищут новых хозяев

17:23 | 25.10.2019
В Таборинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки кедров

17:21 | 25.10.2019
Елена Темникова представит в Екатеринбурге инновационное шоу

17:17 | 25.10.2019
В Первоуральске сменился начальник ОМВД: в отдел назначили подполковника из Каменск-Уральского

17:02 | 25.10.2019
Мэра Екатеринбурга включили в состав оргкомитета Универсиады-2023

16:42 | 25.10.2019
Из Екатеринбурга начали выполняться прямые рейсы до Доминиканы

16:22 | 25.10.2019
В выходные в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Героев Хасана

16:09 | 25.10.2019
Начальник отдела свердловской прокуратуры проконсультирует граждан по наркотической тематике

16:09 | 25.10.2019
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

16:00 | 25.10.2019
В Екатеринбурге на ВИЗе задержали подозреваемых в обороте наркотиков

15:37 | 25.10.2019
В Свердловской области появится Фонд защиты прав дольщиков

15:29 | 25.10.2019
Мерами социальной поддержки в Пермском крае пользуется 870 тысяч человек

15:01 | 25.10.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится митинг в память о жертвах политических репрессий

14:57 | 25.10.2019
«Фора-Банк» презентовал новый офис в Перми

14:34 | 25.10.2019
Полина Гагарина перенесла концерт в Екатеринбурге из-за болезни

14:28 | 25.10.2019
В Екатеринбурге в пожаре погибла бабушка

14:22 | 25.10.2019
В Прикамье с начала года служба санавиации помогла почти 190 пациентам

14:09 | 25.10.2019
В Нижнем Тагиле строителю предъявили обвинение об изнасиловании

13:59 | 25.10.2019
Игорь Сапко: учащиеся младших классов получат бесплатное сбалансированное питание

13:38 | 25.10.2019
Избирком зарегистрировал заявку на референдум по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области

13:19 | 25.10.2019
В екатеринбургском «Колизее» может появиться оперный театр

13:03 | 25.10.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков открылось движение

12:46 | 25.10.2019
В Свердловской области изъяли 28 тысяч бутылок пивных напитков

12:45 | 25.10.2019
В Перми по ночам будут закрывать движение транспорта на участке Комсомольского проспекта

12:35 | 25.10.2019
На Среднем Урале обсудили, как удержать врачей в деревнях

12:20 | 25.10.2019
«Пермская сетевая компания» напоминает о порядке корректировки начислений платежей за тепловую энергию





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 