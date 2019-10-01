Новости дня
17:21 | 25.10.2019
Елена Темникова представит в Екатеринбурге инновационное шоу
Королева российского «дип-хауса» презентует новый альбом TEMNIKOVA 4, а также исполнит хиты со всех трёх предыдущих альбомов.
С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами! Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.
Помимо интерактивного опыта на площадке, все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет на 100% уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции — на сайте tour. temnikova. ru.
Песни Елены Темниковой как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других.
«Все к чему прикасается Лена — будь то песня, шоу, клип, неважно, — все топ», — Даниил Литвинский, директор эфира «Европа Плюс»
«Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр — «Темникова». Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла, благодаря уникальному вокалу и модным битам. Все её песни хорошо узнаваемы и имеют фирменное звучание. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задает тренд в российской танцевальной музыке.» — говорит Денис Сериков, генеральный продюсер холдинга ГПМ-Радио (Радио ENERGY, Like FM).
Предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100 000 человек в 45 городах страны, где зрители обеспечили более 50 000 000 просмотров видео с концертов тура только в онлайн.
Приобретая билет, Вы подтверждаете свое согласие с публичной офертой организатора, ознакомиться с которой можно по ссылке : http://volkovpro.ru/docs/agreement.pdf
© «Вечерние ведомости»
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