В Первоуральске сменился начальник ОМВД: в отдел назначили подполковника из Каменск-Уральского

17:17 | 25.10.2019

Фото: KU66.RU

В Первоуральске назначен новый начальник ОМВД – в статусе врио. Им стал подполковник Иван Козырчиков, который приступил к обязанностям с 21 октября. До этого он в течение трех лет занимал должность первого заместителя начальника МО МВД России «Каменск-Уральский».



Иван Козырчиков родился в 1981 году в городе Потсдам в Германской Демократической Республике (ГДР). Он окончил Уральский юридический институт, свою службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в должности следователя ОВД Красногорского района Каменск-Уральского. В 2005 году перешел на службу в уголовный розыск. Через год - в отделение по противодействию незаконному обороту наркотиков УВД города. В 2009 году возглавил этот отдел.



Полиция Каменск-Уральского в конце августа 2018 года отметилась скандалом: родители нескольких подростков, которых задержали по подозрению в краже, заявили об избиении детей в ОП№ 24.



Напомним, что в ноябре 2018 года в кабинете начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова прошли обыски с участием сотрудников ФСБ, ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он был временно отстранен от исполнения обязанностей, врио начальником назначен Владимир Хомяков. Теперь его сменил Иван Козырчиков, который, вероятнее всего, вскоре избавится от приставки врио.

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