Начальник отдела свердловской прокуратуры проконсультирует граждан по наркотической тематике

16:09 | 25.10.2019

В прокуратуре Орджоникидзевского района (ул. Фрезеровщиков, 25а), в рамках правового просвещения, 29 октября с 10:00 до 12:00, начальник отдела по надзору за исполнением законов об обороте наркотиков прокуратуры Свердловской области Михаил Шаров проведет прием граждан.



Предварительная запись не нужна. Жители Орджоникидзевского района смогут получить разъяснения или правовые консультации в области норм, связанных с оборотом наркотических средств.



Напомним, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит приемы граждан в ежедневном режиме, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (суббота, воскресенье – выходные дни). Гражданам, приходящим на прием, необходимо иметь при себе паспорт.

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