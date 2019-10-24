В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

16:09 | 25.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили о сильном ветре 26 октября. По данным синоптиков, в отдельных районах скорость порывов может достигать 22 м/сек.



Спасатели напомнили уральцам, что от ветра не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера. Также нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и недостроенными зданиями.



Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций.



Кроме того, стоит тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с электроприборами. Свердловчанам также не рекомендуется при сильном ветре находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.



В случае возникновения чрезвычайной следует обращаться по номеру МЧС – 101 или по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»