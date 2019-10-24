В Свердловской области появится Фонд защиты прав дольщиков

15:37 | 25.10.2019

Фото: ria56.ru

В Свердловской области будет создан Фонд защиты прав дольщиков. Соотсвтвтующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.



Учредителем фонда станет правительство региона, которое также определит устав органа, размер и форму взноса.



В организации будут заниматься оказанием поддержки людям, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Им будут выплачивать компенсации или же завершать строительство. Средства будут брать из федерального и областного бюджетов.



Ранее этими вопросами занималась только межведомственная координационная комиссия, созданная по поручению губернатора. За время её работы с 2017 года были достроены 15 домов, а меры поддержки были оказаны 3330 дольщикам.



Добавим, что право создать региональный фонд появилось только этим летом благодаря принятию нового федерального закона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»