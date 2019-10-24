В воскресенье в Екатеринбурге состоится митинг в память о жертвах политических репрессий

15:01 | 25.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в это воскресенье состоится традиционный митинг-реквием в память о жертвах политических репрессий 1930-1950-х годов, об этом рассказали в администрации города.



Мероприятие пройдет в 13:00 на Мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий, расположенном на 12 километре Московского тракта.Родственники невинно убиенных граждан смогут добраться до места от городской администрации на бесплатных автобусах, которе будут отправляться в 12:00. В митинге примут участие и руководители городской администрации.



Напомним, что жертвами политических репрессий в Свердловской и Пермской областях стали более 18,5 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»